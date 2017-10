Jugendliche knacken Automaten in Dülmen

Diebstahl lohnt nicht - Automat wird täglich geleert. Das steht auf den meisten Automaten im Kreis Coesfeld, zum Beispiel an Waschanlagen. In Dülmen stimmte das aber anscheinend nicht - Jugendliche haben jetzt so einen Automaten am Alten Ostdamm geknackt. Mit Kleingeld flüchteten sie mit Fahrrädern in Richtung Elsa Brändström Straße. Die Polizei untersuchte den Tatort - und bemerkte dabei, dass Unbekannte schon zuvor einen anderen Automaten derselben Waschanlage geknackt hatten. Die Polizei sucht jetzt nach den Jugendlichen.

Sie haben Kapuzenjacken getragen, zwei von ihnen hatten schwarze Rucksäcke dabei. Einer der Jugendlichen hatte eine auffällig gefütterte hellgrau/weiße Kapuzenjacke an. Zwei von ihnen waren auf Hollandrädern unterwegs.