Jugendliche schlagen Einbrecher in Dülmen in die Flucht

Die Einbruchszahlen im Kreis Coesfeld sind um die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Dennoch versuchen es Täter immer wieder - heute Morgen zum Beispiel in Dülmen. In einem Haus an der Borkener Straße hörten Jugendliche, dass ein Unbekannter die Terrassentür aufbrach. Sie versteckten sich im Bad und verständigten den nebenan wohnenden Großvater. Er kam direkt rüber und betrat das Haus durch die kaputte Tür. Der Täter flüchtete daraufhin. Es soll sich um einen circa 1 Meter 65 großen Südländer handeln. Er trug eine blaue Jeans und eine olivfarbene Jacke. Die Polizei ist bittet um Hinweise.