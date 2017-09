Geplanter Dorfladen für Merfeld nimmt große Hürde

Das ist wirklich ein gelungener Start des Dorfladen-Projektes in Merfeld: Um den Dorfladen zu stemmen, müssen sich Merfelder beteiligen und Anteile einer Genossenschaft kaufen. Die entsprechende Gesellschaft hat sich aktuell gegründet. Und so viele Merfelder haben Anteile gekauft, dass bereits weit über 21 tausend Euro zusammengekommen sind. Die Sportfreunde Merfeld haben als Verein Anteile gekauft und damit ein deutliches Signal für einen Dorfladen gesetzt. In den kommenden Wochen geht die Standort-Suche weiter. Der Laden soll im Dorfkern angesiedelt sein. Und dann beschäftigen sich verschiedene Arbeitsgruppen schon mal mit passenden Regalen und Theken für den Laden und dem künftigen Sortiment. Merfelder wünschen sich schon so lange einen Dorfladen. Für Einkäufe müssen sie bislang einen weiten Weg in die Innenstadt zurücklegen.