Jugendsozialpreis in Lüdinghausen verliehen

Jetzt in den Ferien haben Jugendliche im Kreis Coesfeld etwas mehr Zeit, ansonsten haben sie aber oft lange Schule und einen vollen Terminkalender. Viele engagieren sich trotzdem ehrenamtlich. Der Lions Club in Lüdinghausen fördert das mit einem Jugendsozialpreis. Am Abend hat er die diesjährigen Gewinner gekürt und mit einer Spende belohnt. Unter anderem freuen sich die Kolpingjugend Seppenrade und Ascheberg, die Pfadfinder Lüdinghausen, die KJG St. Ludger und die DLRG Lüdinghausen über einen warmen Geldregen.

Preisträger des Jugendsozialpreises 2017 sind:

Kolpingjugend Seppenrade (1000 Euro)

DPSG Pfadfinder Lüdinghausen (1000 Euro)

Kolpingjugend Ascheberg (1000 Euro)

KJG St. Ludger (750 Euro)

DLRG Lüdinghausen (750 Euro)

HeinzLive-Tours (750 Euro)

JugO-Team (500 Euro)

Life-Band (500 Euro)

Außerhalb des Jugendsozialpreises wurden folgende Spenden als Sonderförderung vergeben:

Lions-Programme (5000 Euro)

Schülercafe Blaupause: Hausaufgabenhilfe/Übermittagbetreuung (3500 Euro)

Sozialdienst katholischer Frauen, SkF: Gutscheinprojekt „Jedem Kind ein Geschenk" (3000 Euro);

Offene Jugendarbeit (OJA) Ascheberg (2000 Euro)

Union 08 Lüdinghausen, Volleyballjugend (1000 Euro)

Jugendfeuerwehr Lüdinghausen (500 Euro)

Musikschulkreis Lüdinghausen (500 Euro)

Fortuna Seppenrade, Jugend (500 Euro)

Sekundarschule Lüdinghausen (250 Euro)