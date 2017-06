Junge Frau bei Dernekämper Schützenfest belästigt

Ein Unbekannter soll eine junge Frau auf dem Nachhauseweg vom Schützenfest in der Dülmener Bauerschaft Dernekamp bedrängt haben. Das soll Montag Nacht gewesen sein. Die Polizei ermittelt. Das ganze hat sich vor dem Schützenfestzelt zugetragen. Ein unbekannter Mann fragt die junge Frau, eine 18jährige Dülmenerin, nach dem Weg zur Bushaltestelle. Gemeinsam gehen beide in der Dunkelheit in Richtung Bahnlinie, die Bushaltestelle ist hier in der Nähe. Es ist ein kurzer Fußweg. Während des Weges habe der Mann sie in einen Wirtschaftsweg gezogen und sexuell bedrängt, sagte die junge Frau der Polizei. Er ließ erst von ihr ab, als Fußgänger vorbeikamen. Der junge Mann rannte zurück zum Zelt, allerdings sah ihn dort keiner mehr. So hat der Mann ausgesehen: Ca. Mitte 20, ca. 180-190 cm groß, muskulöse Figur, kurzes hellblondes hochgegeltes Haar, bekleidet mit einer blauen Jeans. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei in Dülmen unter 02594/7930.