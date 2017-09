Junge Männer aus dem Ruhrgebiet bauen spektakulären Unfall in Südkirchen

Was ist denn da in der Nacht passiert? Fragen Sie sich heute Vormittag in Südkirchen. Die Polizei ermittelt nach einem spektakulären Unfall am Kreisverkehr am Ortseingang von Südkirchen. Ein junger Fahrer aus dem Ruhrgebiet hatte den Kreisel nicht rechtzeitig gesehen. Er fuhr darüber, überschlug sich und durchpflügte den Vorgarten eines Kindergartens. Das Auto landete auf einer kleinen Mauer. Der Fahrer und ein weiterer junger Mann, der mit im Auto sass flüchteten, kehrten dann aber zur Unfallstelle zurück. Der Fahrer kam unverletzt davon. Ärzte stellten fest, dass der andere junge Mann im Auto schwer verletzt war. Weil der Fahrer vermutlich betrunken war, kassierte die Polizei seinen Führerschein ein.