Junger Autofahrer aus Nottuln spielt Polizist in Zivil

Mit einem gekauften Blaulicht auf seinem Autodach hat sich ein junger Autofahrer aus Nottuln als Polizist in Zivil ausgegeben und so in Münster einen Parkplatz erschlichen. Ein Autofahrer war dabei einzuparken. Der Nottulner schaltete das Blaulicht auf dem Dach ein und das wirkte! Der Autofahrer fuhr aus der Parklücke und machte dem Nottulner Platz. Gut gelaufen. Wäre da nicht ein anderer Autofahrer gewesen, dem das komisch vorkam... Er alarmierte die echte Polizei. Die wollte von dem Nottulner wissen, was das sollte. Er habe das Blaulicht gekauft, um Unfallstellen abzusichern. In diesem Falle habe er aber genau diesen Parkplatz gebraucht, um bei einem Umzug zu helfen. Auf ihn wartet jetzt ein Strafverfahren.