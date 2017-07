Junger Coesfeld ohne Führerschein mit Papas Auto unterwegs

Unglaublich! Da hat in der vergangenen Nacht ein 16jähriger Coesfelder heimlich die Autoschlüssel genommen und hatte mit Papas Auto eine Spritztour unternommen. Vermutlich hatte er noch seine Freunde herumkutschiert... Eine Zeugin hatte in Lette das Auto auf einem Feldweg beobachtet, mehrere Menschen stiegen aus. Das ganze kam ihr komisch vor. Sie merkte sich das Autokennzeichen und alarmierte die Polizei. Die stoppte das Auto in Coesfeld am Kalksbecker Weg. Die Polizisten fanden den 16jährigen, natürlich ohne Führerschein am Steuer. Sie nahmen ihm den Autoschlüssel ab und brachten ihn nach Hause. Lustig wurde es für den jungen Autofahrer bestimmt nicht...