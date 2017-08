Kalb in Dülmen ausgebüxt - noch vier Rinder in Osterwick unterwegs

Rinder, Kühe und Kälber im Kreis Coesfeld sind in diesen Tagen doch recht unternehmungslustig. Heute Morgen suchen ein Landwirt und die Polizei in der Dülmener Bauerschaft Leuste nach einem drei Monate alten Kalb. Zuletzt stand es auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe der A 43. Aber keine Sorge, ein hoher Zaun sichert die Autobahn.

In Osterwick sollte heute Morgen eigentlich die Suche nach vier Rindern mit einer Drohne weitergehen. Es ist heute aber kein Jäger mit Betäubungspfeilen aufzutreiben. Den ganzen Nachmittag über hat die Drohne mit einer Wärmebildkamera die Gegend abgesucht, mit Erfolg. Der Landwirt hat den Großteil seiner Herde wieder sicher im Stall.