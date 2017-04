Kamera-Auto in Coesfeld unterwegs

Auf dem Weg ins Wochenende fahren Sie stellenweise über marode Straßen im Kreis Coesfeld. Damit Schlaglöcher und Risse nicht Überhand nehmen, ist es wichtig Straßen regelmäßig auf Vordermann zu bringen. In Coesfeld steht jetzt die nächste Bestandsaufnahme an. Heute hat die Stadt ihren Plan vorgestellt. Moderne Technik kommt zum Einsatz. Die Stadt lässt Straßen, Geh- und Radwege fotografieren. Ab Montag ist ein Kamerawagen unterwegs. Auf den ersten Blick handelt es sich um ein normales Auto - auf den zweiten Blick sehen Sie aber eine Kamera auf dem Dach - zwei weitere sitzen vorne und hinten an den Stoßstangen. Auf den Bildern sind mögliche Risse, Löcher oder schief stehende Steine später gut zu erkennen. Fast eine Woche braucht der Wagen um Coesfeld komplett abzufahren. Danach wertet die Stadt die Bilder aus. Sie vergibt Schulnoten für den Zustand der Straßen und Wege. Am Ende hat sie einen Überblick, wo dringend etwas passieren muss und wo noch alles im grünen Bereich ist.

Wichtig für Sie: Die Stadt nutzt die Aufnahmen nur für die eigenen Zwecke und veröffentlich sie nicht. Mitgefilmte Autokennzeichen oder Menschen macht die Firma außerdem sofort unkenntlich.