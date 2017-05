Kamerawagen muss in Coesfeld möglicherweise noch mal los

Ein Kamerawagen hat vor einigen Wochen die Straßen von Coesfeld erfasst. Jetzt sind die Straßenplaner damit beschäftigt, die Filme auszuwerten. Nach einem ersten Überblick ist alles gut gelaufen, sagte uns die Stadt heute. Jetzt geht es an die Details. Wichtige Stellen sind möglicherweise nicht zu sehen, weil ein Lastwagen im Bild ist. Oder die Kamera ein Stück Straße einfach nicht erfasst hat. Das kann vorkommen, da sich die Firma, die mit dem Kamerawagen unterwegs war, in Coesfeld nicht ausgekennt. Einige Wege enden an Garagen, andere sind für Radfahrer. Möglicherweise ist der Kamerawagen daran vorbeigefahren. Die Planer machen eine Liste mit Straßen und Stellen, die der Kamerawagen in den kommenden Wochen nochmals abfahren muss. Dann müssen sich die Planer das ganze nochmals vornehmen und Schilder, Kennzeichen und Menschen unkenntlich machen. In zwei bis drei Monaten soll der Film fertig sein. Damit will die Stadt Straßen nach ihrem Zustand bewerten und schauen ob Bäume im Weg stehen oder ob Lampen versetzt werden müssen.