Kaminbrand in Nottulner Bauerschaft Horst

Ein eigentlich recht kleiner Einsatz, hat sich für die Feuerwehr in Nottuln zu einer größeren Geschichte entwickelt. Sie ist heute Morgen noch immer mit den Überresten eines Kaminbrandes auf einem Hof in der Bauerschaft Horst beschäftigt. Ein Trupp passt auf, dass Glutnester nicht wieder aufflammen. Das Feuer in dem Kamin war am Montag Mittag ausgebrochen. Es entwickelte sich zu einem größeren Brand mit viel Rauch. Eine Bewohnerin kam verletzt ins Krankenhaus. Aus Sicherheitsgründen schaltete die Feuerwehr den Strom im Haus komplett ab. Ihn schalten Experten erst wieder ein, sobald keine Gefahr mehr besteht.