Kanalarbeiten nach den Ferien auf der Bulderner Straße in Senden

Die Bäume an der Bulderner Staße in Senden sind schon lange verschwunden. Kahl sieht sie aus, die Straße. Eigentlich sollten jetzt Reparaturarbeiten des Kreises an der Fahrbahn starten, das ganze verzögert sich aber. Zuvor will die Gemeinde nötige Kanalarbeiten erledigen. Dafür sucht sie gerade Firmen, nach den Sommerferien sollen die Arbeiten starten. Wurzeln der Bäume hatten die Fahrbahn und den Geh- und Radweg hochgedrückt. Sie gleicht einer Huckelpiste. Wenn Wege und Straße wieder schön glatt sind, will der Kreis schlankere Bäume mit dünneren Wurzeln pflanzen.