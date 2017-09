Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht Münster

Endspurt im Bundestagswahlkampf! Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU ist vor zwei Wochen schon auf Stimmenfang in Münster gewesen. Heute macht sich ihr Herausforderer SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf den Weg. Er macht in der Stubengasse Wahlkampf. Der SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Coesfeld Ulrich Hampel ist dabei. Er stellt sich mit den anderen Kandidaten aus dem Münsterland auf einer Bühne vor. Deshalb sind heute Straßen in der Innenstadt von Münster teilweise gesperrt. Die Politiker-Kolonne darf über rote Ampeln fahren um zügig zum Parkplatz Stubengasse zu kommen. Die Polizei sorgt verstärkt für Sicherheit.