Kaputte Lampen "Am Sternbusch" in Nordkirchen sorgen für Ärger

Jetzt in Ihrem Feierabend genießen Sie das trockene Herbstwetter. Nicht mehr lange und es dämmert. Abends wird es früher dunkel und morgens später hell. Funktionierende Laternen sind deshalb jetzt besonders wichtig. In Nordkirchen ärgern Sie sich über kaputte Laternen "Am Sternbusch", einem Weg durch den Schlosspark. Warum ersetzt niemand die Laternen? Das fragt zum Beispiel Petra auf der Radio Kiepenkerl-Facebook-Seite. Zuständig ist die Fachhochschule für Finanzen. Und die lässt die Laternen-Ruinen ganz bewusst so wie sie sind. Ein Sprecher sagte heute: In der Vergangenheit hätten hier immer wieder Vandalen ihr Unwesen getrieben. Unbekannte klauten mehrfach Glühbirnen und traten Laternen um. Die Kosten für Reparaturen liefen irgendwann derart aus dem Ruder, dass die Fachhochschule entschied die Laternen nicht mehr instand zu setzen. Daran will sie vorerst auch nichts ändern. Schließlich gebe es mit der Bergstraße eine beleuchtete Alternative in den Ortskern. Ein großer Umweg sei das nicht.