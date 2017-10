Kaputte Straßenlaternen in Ottmarsbocholt

Gerade jetzt im Herbst sind die Tage kürzer und es wird früher dunkel. Wer zu Fuß unterwegs ist, ist auf Straßenlaternen in den Städten und Gemeinden angewiesen. Jetzt sagt allerdings Hörer Ralf Jasper aus Ottmarsbocholt - einige Laternen würden in seinem Ort nicht leuchten. Es handelt sich um zwei Straßenlaternen in der Ascheberger Straße. Wir haben bei der Gemeinde Senden nachgefragt - sie hat die zuständige Firma bereits benachrichtigt. Hier gehen in Kürze wieder die Lichter an. Städte und Gemeinden kontrollieren übrigens regelmäßig, ob alle Laternen brennen.