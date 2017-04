Kaputter Kühlschrank hat das Feuer in Senden verursacht

Ein technischer Defekt am Kühlschrank ist die Ursache für das Feuer Ende der vergangenen Woche in Senden gewesen. Die Polizei hat heute das vorläufige Ergebnis ihrer Experten vorgestellt. Ein Gutachter hat sich am Wochenende in dem ausgebrannten Wintergarten umgeschaut. Hier war das Feuer ausgebrochen. Der Ursache des Feuers auf die Spur zu kommen, war schwierig: Die Flammen haben viel zerstört. 50 Feuerwehrleute aus Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell löschten den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Rauchmelder schrillte laut und weckte Hausbewohner und Nachbarn. Für die Feuerwehr bestätigt sich dadurch wieder einmal: Rauchmelder retten Leben!