Kein Autoscooter auf dem Darfelder Stoppelmarkt

In Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld ist zur Zeit fast jedes Wochenende etwas los. In Darfeld bereiten Organisatoren jetzt den Stoppelmarkt Anfang September vor. Um viele Besucher zu locken, sind Magnete nötig. Ärgerlich: Die Gemeinde weiß jetzt, der Autoscooter kommt auch in diesem Jahr nicht. Er hat schlichtweg einer anderem Kirmes den Vorzug gegeben, sagte uns die Gemeinde heute Morgen. Allerdings gebe es eine Zusage für das kommende Jahr. Gemeinde und Werbering stellen den Stoppelmarkt gerade zusammen. Die Plakate sollen zum Ende der Woche angekommen sein. Darfelder sehen sie spätestestens Anfang kommender Woche.