Kein Mitarbeitermangel in den Freibädern im Kreis Coesfeld

Schweißtreibende Temperaturen bis zu 32 Grad locken uns heute ins heute in die Freibäder im Kreis. Über die Aufsicht müssen wir uns dabei keine Sorgen machen. Der aktuelle Mitarbeitermangel in einigen Freibäder in NRW hat den Kreis noch nicht erreicht. In Billerbeck, Nottuln und Havixbeck sind alle Posten besetzt. Für die Zukunft sind sich die Betreiber da teilweise allerdings nichtmehr so sicher. Es werde von Jahr zu Jahr schwerer Mitarbeiter und Aushilfen zu finden.