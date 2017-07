Kein Strom in einigen Dülmener Ortsteilen

Autofahrer haben vor einer guten Stunde ein Feuer in der Dülmener Bauerschaft Welte gesehen. Hier brannte es auf einem Feld. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben die Flammen mittlerweile gelöscht. Ein Mähdrescher hatte beim Mähen des Feldes eine Stromleitung in der Luft mitgezogen und dadurch einen in der Nähe stehenden Holzmast umgeschmissen. Die Stromkabel rissen und fielen auf den Boden - dadurch geriet das trockene Feld in Brand. Damit die Feuerwehr am Einsatzort arbeiten kann, mussten die Dülmener Stadtwerke den Strom im gesamten Gebiet abschalten. Dadurch gibt es aktuell im Dülmener Gewerbegebiet "An der Lehmkuhle", in Leuste, Börnste, Welte und in einigen merfelder Bauerschaften keinen Strom. Die Feuerwehr ist aktuell damit beschäftigt, die Stromkabel vom Feld zu bergen. Außerdem war der Strommast auf einen Wirtschaftsweg gefallen. Hier blockiert er jetzt die Straße. Sobald diese Stromleitung abgeklemmt ist, können die Stadtwerke den Strom hier im Gebiet wieder einschalten. Das soll aber noch ungefähr bis 17 Uhr dauern, hat mir die Feuerwehr gesagt.