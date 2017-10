Keine Baustellen-Ampeln an gefährlicher Kreuzung in Coesfeld

Auf dem Weg in ihren Feierabend in Coesfeld ist es wieder voll an der Kreuzung Waldstraße/Osterwicker Straße. Es ist die Umleitungsstrecke, die B474 zwischen Coesfeld und Holtwick ist ja wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Radio Kiepenkerl-Hörer haben darüber heftig heute Morgen bei Sven Sandbothe und dem Morgenteam diskutiert. Die Kreuzung ist ein gefährliches Nadelöhr, sagt beispielsweise Reinhild. Ihr Wunsch: Eine Baustellenampel. Der Landesbetrieb Straßenbau hat sich die Knubbelkreuzung heute Nachmittag noch mal angeschaut und beschlossen: Es wird dort keine Baustellenampel geben! Erstens, weil es im Moment einen Engpass bei diesen Ampelanlagen gibt und zweitens hat der Landesbetrieb zusammen mit der Kreispolizei entschieden, dass die Kreuzung Waldstraße/Osterwickerstraße keine Gefahrenstelle für Unfälle sei. Radio Kiepenkerl Hörerin Reinhild ist von dieser Entscheidung enttäuscht. Sie hatte auf ihrem Weg zur Arbeit immer wieder beobachtet, dass sich Autofahrer teilweise zu dritt nebeneinander an der Kreuzung einordnen und sich gegenseitig beim Abbiegen und Geradeausfahren die Sicht nehmen. Sie hofft jetzt einfach, dass in den nächsten Wochen keine großen Unfälle passieren. Bis Mitte November bleibt die Umleitungsstrecke wohl noch voll, solange bleibt dei B474 nämlich noch voll gesperrt.