Keine Baustellenampel für Umleitungskreuzung in Coesfeld

Es gibt keine Baustellenampel in Coesfeld an der Kreuzung Osterwicker Straße / Waldstraße. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau entschieden. Zusammen mit der Polizei kommt er zu dem Schluss, dass die Verkehrssituation an der Kreuzung tragbar ist. Anders sieht das Radio Kiepenkerl-Hörerin Reinhild. Sie beobachtet gefährliche Situiationen an der Kreuzung und hatte sich deshalb eine Baustellen-Ampel gewünscht. Die Kreuzung ist momentan besonders belastet weil hier der Umleitungsverkehr von der Großbaustelle auf der B 474 zwischen Coesfeld und Holtwick entlangfließt.