Keine Probleme mehr mit der Problem-Ampel in Nottuln

Gefühlt läuft es an der Problem-Ampel in Nottuln besser. Der Stau zwischen dem Gewerbegebiet Beisenbusch und der Autobahn 43 ist nicht mehr so lang. Damit der Verkehr flüssiger fließt, hat der Landesbetrieb Straßenbau vor einigen Wochen Sensoren in die Fahrbahn eingebaut. Heute hat er Bilanz gezogen. Die Sensoren in der Fahrbahn informieren die Ampeln darüber, wie viel Verkehr gerade ist. Die Ampeln schalten jetzt einfach passgenauer. Das Programm ist mit dem Computer des Landesbetriebs verbunden. Die Experten haben die Verkehrsströme an der Ampel am Computer verfolgt, sich aber auch vor Ort davon überzeugt, wie es läuft. Gut: Bislang gibt es keine Probleme. Zu Beginn des Jahres standen Autofahrer in dem Bereich lange vor einer roten Ampel. Der Verkehr staute sich teilweise bis auf die Autobahn zurück.