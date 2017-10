KEINE Sekundarschule für Dülmen

Das Thema Sekundarschule in Dülmen ist vorest vom Tisch. 72,3 Prozent haben beim Bürgerentscheid verhindert, dass die Hermann-Leeser-Realschule und die Kardinal-von-Galen-Hauptschule zu einer Sekundarschule verschmelzen. In einer Bürgerinitiative hatten Eltern und Schüler beider Schulen gegen die Sekundarschule gekämpft. Sie feierten das Wahlergebnis am Abend ausgiebig.

Enttäuschte Gesichter gibt es hingegen bei den Befürwortern der Sekundarschule. Allen vorran bei Bürgermeisterin Lisa Stremlau. Sie wollte mit der Sekundarschule die Schullandschaft in Dülmen fit für die Zukunft machen. Die Sekundarschule war das Ziel der SPD-, der Grünen-, der CDU- und der Linken-Fraktion in Dülmen. In Dülmen wird es mindestens für zwei Jahre keine Sekundarschule geben. So lange ist die Stadt an den Bürgerentscheid gebunden.