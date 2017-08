Kilometerlange Ölspur in Osterwick

Schon wieder ist eine Spezialfirma mit einer langen rutschigen Spur im Kreis beschäftigt, heute reinigt eine Spezialfirma in Osterwick die Schöppinger Straße von einem Ölfilm. Die Spur zieht sich über drei kilometer vom Kreisverkehr in Osterwick bis zum nächsten Kreisel in Richtung Schöppingen. Gesperrt ist nichts. Sie sollten hier auf Ihrem Weg in den Feierabend ganz besonders vorsichtig fahren. Den Verursacher hat die Polizei schon gefunden. Sie prüft jetzt, warum der Fahrer das Öl verloren hat.