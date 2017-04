Kinder finden Drogen auf Dülmener Spielplatz

Dieser Fund schockiert viele Eltern in Dülmen! Die Polizei ermittelt aktuell nach einem Drogenfund auf einem Spielplatz an der Nordlandwehr. Kinder hatten beim Spielen am Wochenende eine Plastiktüte unter der Rutsche gefunden und sie zu ihren Eltern gebracht. Eine Mutter hatte auf einmal einen Jutebeutel mit Marihuana und Plättchen in der Hand. Die Eltern riefen die Polizei. Die Ermittler ließen sich von den Kindern zeigen, wo sie den Beutel gefunden haben. Sie sucht jetzt nach Hinweisen, wer die Drogen hier liegen gelassen hat.