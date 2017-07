Kinder werfen in Olfen Steine von einer Brücke

Das Donnerwetter von Polizei und Eltern vergessen zwei Kinder hoffentlich nicht so schnell. Die Polizei hat die beiden 12-jährigen in Olfen beim Steinewerfen von einer Brücke erwischt. Eine Zeugin hatte Sonntagnachmittag bei der Polizei Alarm geschlagen. Die Kinder warfen von der Brücke am Kanal teilweise faustgroße Steine auf die Selmer Straße. Die Polizei machte den beiden klar, dass das kein harmloses Spiel ist. Die herabfliegenden Steine sind für Autofahrer lebensgefährlich. Gott sei Dank ist in diesem Fall nichts passiert. Die Polizei hat die Kinder bei ihren Eltern abgeliefert und auch denen noch einmal ins Gewissen geredet. Weil die beiden 12-jährigen noch nicht strafmündig sind, bleibt es dabei.