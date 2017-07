Kinderheilstätte Nordkirchen nimmt Übergangsgruppe auf

Wo früher Essensdüfte durch den alten Speiseraum der Kinderheilstätte in Nordkirchen gezogen sind, spielen bald Kinder. Heute in einer Woche ziehen über 20 Kinder einer Übergangsgruppe hier ein. Die offizielle Erlaubnis dafür liegt jetzt vor. Umgebau sind Küche und Außengelände schon, alles startklar zum Spielen, Toben, Essen und Schlafen. Kleine Kindertoiletten sind auch schon eingebaut. Nur die kleinen Stühlchen in den Räumen fehlen noch... Die sollen aber rechtzeitig ankommen. Ein gutes Jahr verbringen die Kinder hier, bis sie in einen neuen Kindergarten an der Mühlenstraße einziehen.