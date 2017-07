Kirmes-Feuerwerk in Herbern schon heute

Feuerwerk-Fans in Herbern haben sich morgen Abend frei gehalten. Für diesen Termin war das Feuerwerk auf der Benediktus-Kirmes im Dorf angekündigt. Das Feuerwerk ist jetzt allerdings auf heute Abend vorgezogen. Bei der Absprache zwischen Schaustellern und Feuerwerker sind die Termine durcheinander gepurzelt. Aufgefallen ist das erst jetzt. Deshalb kündigen die Kirmesplakate das Feuerwerk auch noch für Samstagabend an. Der Fehler ließ sich kurzfristig nicht mehr rückgängig machen. Der Feuerwerker hatte schon andere Termine. Ausgerechnet in Herbern passiert das. Die Benediktus-Kirmes hier hat wie viele kleine Kirmessen mit schwächelnden Besucherzahlen zu kämpfen. Offizieller Start der Kirmes ist heute um 17 Uhr. Das Feuerwekr startet heute gegen 22:30 Uhr.