KiTa-Kinder "Am Wemhof" nehmen heute Abschied von ihrem Kindergarten

Kinder in Buldern überlegen schon die ganze Zeit, wie ihre neue Kita in der ehemaligen Ludgerus-Grundschule wohl so aussieht... Heute feiert das Kinderhaus "Am Wemhoff" bei ihrem Sommerfest den Abschied aus dem alten Gebäude am Pastoratsweg. Da kommen auf Leiterin Gabi Diekmann wieder viele Fragen zu. In einem halben Jahr zieht die Kita dann tatsächlich in das Grundschul-Gebäude umzieht. Eigentlich sollte das ganze jetzt im Sommer über die Bühne gehen - aber die nötigen Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Handwerker sind gerade damit beschäftigt, die Toilettenräume und den neuen Spielplatz für die Kinder bauen. Der Umzug ist nötig, weil die Kita in den vergangenen 10 Jahren um das doppelte gewachsen ist. Im Grundschul-Gebäude haben endlich alle mehr Platz.