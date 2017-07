Klage gegen Bordell in Dülmen

Aus dem eigenen Garten direkt auf ein Bordell schauen - die meisten von uns sagen da wahrscheinlich "Bloß nicht!" . Anwohner des Ostdamms in Dülmen klagen deshalb jetzt beim Verwaltungsgericht in Münster gegen ein Bordell in ihrer Nachbarschaft. Es soll in einen ehemaligen Gewerbebetrieb einziehen und schon im August eröffnen. Manfred Mahlmann von der Nachbarschaft hofft, dass die Klage das verhindert. Außerdem befürchten die Nachbarn, dass ihre Grundstücke künftig weniger wert sein könnten. Die Stadt hat das Bordell genehmigt. Es handle sich bei dem Bereich um ein Mischgebiet aus Wohnungen und Gewerbe.