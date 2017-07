Klage gegen neue Skateanlage in Dülmen

Junge Skater in Dülmen sollen eine neue Anlage am Bad Düb bekommen. Das Konzept steht, die Erlaubnis um die Anlage zu bauen liegt vor. Und gegen diese Baugenehmigung ist ein Nachbar mit einer Klage vor das Verwaltungsgericht Münster gezogen. Das Verwaltungsgericht prüft das ganze jetzt und die Stadt Dülmen hat Gelegenheit Stellung zu nehmen. Die Stadt ist von dieser Klage überrascht worden. Wie es jetzt weitergeht, kann sie noch nicht sagen. Das will sie in der kommenden Woche überlegen. Stadt, Architekten und Jugendliche hatten die Anlage in mehreren Treffen im Modell entworfen. Die geplanten Skate-Geräte sind aus Beton, das soll den Lärm schlucken. Zusätzlich ist eine Lärmschutzwand geplant. Der Bau sollte schnell über die Bühne gehen, im Herbst sollte die Anlage fertig sein. Ob sich an dem Fahrplan etwas ändert, steht nicht fest. Auch in Olfen gibt es Widerstand gegen eine neue Skateanlage. Eine Initiative will Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln: Sie findet den Standort der Skateanlage in der Nachbarschaft des Friedhofes unangemessen.