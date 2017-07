Kleid für Autistin von Ernstings Family in Lette unterwegs

Der Kreis Coesfeld macht immer von sich reden! Die Hilfsbereitschaft der Menschen und der Unternehmen hier ist groß. Das beweist unter anderem das Modeunternehmen Ernstings Family aus Lette. Es versprach vor gut einem Monat für ein autistisches Mädchen ein Kleid nachzuproduzieren. Jetzt ist es soweit: Das Unternehmen sagte uns, das Kleid für Maggie ist unterwegs von der Produktion in Indien zu uns nach Deutschland. Ein rosa Sommerkleid mit aufgedruckten Blumen! Nichts anderes will Maggie tragen. Blöd, dass das Modell schon lange nicht mehr in den Läden zu haben ist. Es jetzt wieder genauso nachproduzieren zu lassen, war kompliziert. Ein erster Entwurf aus Indien passte nicht hundertprozentig - also hieß es nochmal nachbessern. Jetzt ist das Lieblingskleid aber perfekt und auf dem Weg. Und weil Maggie kräftig wächst, hat das Unternehmen die nächsten drei Größen gleich mitproduzieren lassen - und zwar jeweils in dreifacher Ausführung. Maggie dürfte damit für ein paar Jahre versorgt sein. Geht alles glatt, übergibt Ernstings Family das Kleid in knapp zwei Wochen.