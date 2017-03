Kleine Vereine haben Probleme Vorstandsmitglieder zu finden

Weckerklingeln läutet heute Morgen für viele von Ihnen einen stressigen Tag ein. Erst die Arbeit oder die Schule und später am Tag geht es ab in den Verein. Das Ehrenamt ist für viele Ehrensache, trotzdem ist es in vielen Vereinen eng, weil der Nachwuchs fehlt. Vor allem auf Vorstandsarbeit hat niemand wirklich Lust. Deswegen kippelte die Frauengemeinschaft in Ottmarsbocholt, glücklicherweise fanden sich dann doch Frauen für den Vorstandsjob. Aufgaben offen legen, das ist für den Ehrenamtsbeauftragten der Caritas Vinzenz Mersmann der Zauberspruch. Damit es gar nicht erst zu solche brenzligen Situationen kommt und Vereine vor dem Aus stehen. Vereine sollten schauen welche Aufgaben anfallen und sie dann rechtzeitig verteilen. Neue Führungsmodelle müssten zudem her, denkbar wäre, dass jeder einmal für ein Jahr in den Vorstand rückt.