Kleingärtner aus Lüdinghausen suchen weiter nach einem neuen Vereinsheim

Die Folgen eines Feuers vor gut drei Monaten bekommt der Kleingartenverein in Lüdinghausen jetzt im Frühling mit aller Wucht zu spüren. Überall blüht es und die Kleingärtner müssen bei der Pflege ihrer Beete improvisieren. Immerhin kommt die Lösungssuche für ein neues Vereinsheim jetzt in Schwung. Das Feuer hat das Vereinsheim vernichtet, nichts ist mehr übriggeblieben. Eine Baufirma schaut sich heute auf der Fläche um und prüft, wie sich eine neue Bodenplatte verlegen lässt. Von einem neuen Vereinsheim aus Elementen hat sich der Verein mittlerweile verabschiedet – zu teuer. Das Team reist jetzt nach Dortmund, um sich ein Fertighaus anzuschauen. Vielleicht wäre das ja etwas... Außerdem will das Team noch über ein Angebot für ein Holzhaus schauen. Ein neues Vereinsheim mit Toiletten muss dringend her. Die Lösung mit Camping-Klos ist für viele nur eine Übergangslösung. Gartengeräte, Geschirr, Trockentücher - alles was in dem alten Vereinsheim gelagert war, gibt es nicht mehr. Der Verein hofft auf Spenden.