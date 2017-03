Kleingartenverein Lüdinghausen will nach Brand neues Vereinsheim

Es ist mal wieder Klinken putzen angesagt. Das ist es dem Kleingartenverein in Lüdinghausen aber wert. Am Abend haben die Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung entschieden, dass sie auf jeden Fall so schnell wie möglich ein neues Vereinsheim haben möchten. Ihr altes war im Januar abgebrannt. Beim Abriss haben die Bagger tiefe Lücken in die Wege im Kleingarten gedrückt. Der Kleingartenverein hofft, dass die Stadt diese Kosten übernimmt. Denn die Kosten für ein neues Vereinsheim werden wahrscheinlich teurer als geplant. Der Vorstand möchte es aus Modulen zusammensetzen lassen. Zusätzlich zu den Modulen braucht der Vorstand aber auch Geld für die Mehrwertsteuer, eine neue Bodenplatte und den Statiker. Deshalb wird das neue Vereinsheim möglicherweise etwas kleiner. Der Vorstand des Kleingartenvereins will jetzt neue Angebote von Firmen einholen, mit der Bank sprechen und Spenden sammeln. Neue Schulden will der Verein nicht machen. Anschießend will er der Stadt ein neues Konzept vorlegen.