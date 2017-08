Klosterstraße in Lüdinghausen im Zeitplan fertig!

Ferienbaustellen auf einigen Straßen im Kreis Coesfeld starten jetzt in den Endspurt. Die Klosterstraße in Lüdinghausen beispielsweise soll bis zum Ende der Ferien umgebaut sein. Der Kreis hat sich jetzt mit dem Bau-Team getroffen und nachgefragt. Antwort: Das klappt! Heute und Morgen stehen noch abschließende Asphaltarbeiten auf der Straße an und das ganze muss dann noch auskühlen. Dann erledigen Arbeiter nur noch Kleinigkeiten. Das ganze ist ein kleiner Baustein in dem großen Projekt für eine attraktive Achse zwischen den Burgen und der Innenstadt. Die Straße ist so umgestaltet, dass die Menschen hier einfacher und sicherer unterwegs sind. Neue Übergänge sind geschaffen, hindernisfrei für Rollstuhlfahrer und Menschen mit rollenden Gehhilfen. Außerdem haben die Arbeiter kaputte Stellen in der Fahrbahn repariert und sie haben Glasfaseranschlüsse für schnelles Internet für die Burg und benachbarte Wohngebiete vorbereitet. Also: Lange ist die Klaosterstraße zwischnen den Straßen „Hinterm Hagen“ und Münsterstraße nicht mehr dicht.