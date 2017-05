Knallgeräusche am Abend in Teilen des Kreises zu hören - Feuerwerkskörper getestet

Viele Menschen haben sich über laute Knallgeräusche bis in den späten Abend hinein gewundert. Sie waren unter anderem in Dülmen und Seppenrade zu hören. Dutzende besorgte Anrufe gingen bei der Polizei am Abend ein. Alle wollten wissen, was ist da los? Eine Übung der Bundeswehr? Ein Schützenfest oder eine Explosion? Eine Firma hat am Flugplatz Borkenberge Feuerwerkskörper getestet und Kunden vorgeführt. Bei Facebook hat das heftige Diskussionen ausgelöst. Anja beispielsweise ärgert sich, dass die Tests zu so später Uhrzeit in der Woche sind. Deswegen ist auch Christina genervt. Schließlich müssten ihre Kinder am nächsten Tag früh aufstehen. Aber Lukas beispielsweise fand es wunderschön. Alexander wäre gerne hingefahren, um sich das Schauspiel aus der Nähe anzugucken.