Kompromiss im Feste-Streit in Coesfeld

Viele Kurzurlauber planen, sich im Sommer ein paar Tage im Kreis Coesfeld zu entspannen. Coesfeld will sie mit außergewöhnlichen Festen in die Innenstadt locken. Händler und Wirte fühlten sich dabei außen vor gelassen. Heute Mittag haben Stadt und Stadtmarketingverein einen Kompromiss vorgestellt. Gastwirte sollen die Gelegenheit haben, passend zum Thema des Festes mitzumachen. Und dazu sollen Organisatoren sie frühzeitig über die Pläne informieren. Genau das ist der Knackpunkt gewesen: Händler und Wirte wurden von den Festen überrascht. Das soll sich nun ändern. Auch die Händler des Freitagsmarktes fühlten sich überrumpelt. Sie sollten bei Festen auf dem Marktplatz in Fußgängerzonen-Straßen umziehen. Sie befürchteten Umsatz-Einbußen. Nach dem Kompromiss müssen die Händler im Sommer nur noch einmal im August umziehen. Damit Händler immer auf dem aktuellen Stand sind, soll es Info-Gespräche geben. Das erste Treffen ist Mitte Juni.