Kompromiss zu Ludgeri-Schulhof in Coesfeld

Die Pläne für einen schöneren Ludgeri-Schulhof in Coesfeld haben Schüler begeistert und Nachbarn beunruhigt. Sie befürchten mehr wilde Treffen außerhalb der Untrrichtszeiten und dadurch mehr Lärm. Jetzt läuft es auf einen Kompromiss hinaus. Es soll keine Basketballkörbe auf dem Schulhof geben. Stattdessen soll der Platz an der Reiningsraße vorerst weiter öffentlich nutzbar sein. Außerdem will die Stadt prüfen, wo sie lärmdämmende Materialien einsetzen kann. Zusätzlich sollen Jugendarbeiter außerhalb der Unterrichtszeiten häufiger nach dem Rechten sehen und den Kontakt zu den Jugendlichen suchen.