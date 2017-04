Kontrollen vor Kita in Olfen

Autofahrer, die zu schnell fahren sind kreisweit ein Problem. Besonders gefährlich ist es, wenn sie zum Beispiel an Kindergärten vorbei rasen. In Olfen sollten neue Tempo 30 Schilder Autofahrer an der Kita "Schatzkiste" ausbremsen. Seit Anfang des Jahres stehen die Schilder an der Dattelner Straße. Eine erste Bilanz von Kita-Leiterin Jennifer Schürmann fällt jetzt allerdings durchwachsen aus. Wenn die Polizei nicht blitzt, fahren viele Autofahrer wieder zu schnell. Auf Radio Kiepenkerl Nachfrage kündigte die Stadt an, nach den Osterferien ein Messgerät an der Kita aufzustellen. Sollte sich herausstellen, dass zu viele Autofahrer hier rasen, spricht sie mit der Polizei über schärfere Kontrollen.