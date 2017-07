Kooperation für sauberes Grund- und Trinkwasser

Je sauberer unser Grundwasser ist, desto besser lässt sich daraus unser Trinkwasser gewinnen. Ein neuer Vertrag soll dafür sorgen, dass künftig weniger Pflanzenschutz- und Düngemittel in Flüsse und Talsperren gelangen. Der Versorger Gelsenwasser, verschiedene Stadt- und Gemeindewerke aus dem Kreis Coesfeld und Vertreter der Landwirtschaft haben ihn heute geschlossen. Die Talsperrren in Haltern und Hullern liefern einen Großteil unseres Trinkwassers in der Region. Sie werden durch die Flüße Stever und Mühlenbach gespeist. 20 Meter breite Schutzstreifen entlang ihrer Ufer sollen künftig dafür sorgen, dass weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel in sie fließen. In den Schutzstreifen ist der Einsatz verboten. In Wasserschutzgebieten sollen sich Landwirte außerdem zusätzlich verpflichten grundsätzlich weniger zu düngen. Außerdem soll es hier Anreize für Landwirte geben den Betrieb auf ökologische Landwirtschaft umzustellen. Ab 2018 soll der neue Vertrag greifen. Die Partner hoffen, dass sich möglichst viele Landwirte verpflichten. Eine alte Vereinbarung hatten rund 800 Landwirte unterschrieben.