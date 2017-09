Krätze-Fälle in der Kardinal von Galen-Schule in Dülmen

Zwei Krätze-Fälle an der Kardinal von Galen-Hauptschule in Dülmen sorgen für Unruhe bei Eltern. Das Kreisgesundheitsamt beruhigt. Es gebe immer wieder mal Krätzefälle. Das sei nicht besorgniserregend. Die Krankheit ist allerdings ansteckend. Die betroffenen Schüler der Kardinal von Galen-Schule müssen zuhause bleiben bis ein Arzt bescheinigt, dass die Ansteckungsgefahr vorüber ist. Bei der Krätze nisten sich winzige Milben in der oberen Hautschicht ein und lösen Juckreiz aus. Schuppig-krustige Haut bildet sich häufig in den Fingerzwischenräumen. Die Krätzemilben springen aber nur bei längerem engen Körperkontakt über wie bei der Pflege, beim Spielen oder Kuscheln.