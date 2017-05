Krammmarkt in Coesfeld

Die ersten Händler sind in Coesfeld im Anmarsch. Sie bauen heute morgen ihre Stände für den Krammarkt auf. Um 8 Uhr geht es los. Zum zweiten Mal gelten in diesem Jahr neue Regeln. Bei der Premiere hat alles geklappt, hat der Martleiter der Stadt jetzt Bilanz gezogen. Alles sieht ordentlicher aus. Es gilt unter anderem, dass an den Ständen Tücher von der Tischkante bis zum Boden reichen. Dadurch sehen Besucher den Stauraum unter den Tischen nicht mehr. Ob es heute auch wieder klappt, schaut sich der Marktleiter an. Der Krammarkt geht bis heute Mittag.