Kreis Coesfeld bei der G-Judo-Weltmeisterschaft vertreten

Ab heute heißt es Daumen drücken für Carina Niemeyer und Michaela Stutz von der DJK Dülmen. Sie wollen zeigen, was Menschen mit Behinderung drauf haben. Die beiden nehmen ab heute an der ersten G-Judo Weltmeisterschaft in Köln teil. Das ist eine WM für Judokämpfer mit einer geistigen Behinderung. Trainer Bernhard Freitag hofft, dass der Wettbewerb dazu beiträgt Berührungsängste abzubauen. Er ist jetzt schon stolz auf seine Schützlinge. Allein dabei zu sein, bedeute schon viel - die Platzierung sei zweitrangig. Insgesamt über 100 Judokämpfer aus 14 Ländern nehmen an der G-Judo-WM in Köln bis Sonntag teil.