Kreis Coesfeld bestätigt Trend der bundesweiten Kriminalitätsstatistik

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist im vergangenen Jahr gesunken, dagegen nimmt die Gewalt in Deutschland zu. Das zeigt die Kriminalitätsstatistik, die heute erschienen ist. Im Kreis Coesfeld sieht es genauso aus. Es kommt immer häufiger zu häuslicher Gewalt, noch nie gab es im Kreis so viele Anzeigen. Meistens sind Frauen die Opfer - sie zeigen mittlerweile häufiger Gewalttaten an. Und ein Blick auf die Wohnungseinbrüche im Kreis Coesfeld: Es gibt zwar weiterhin viele, doch immer häufiger scheitern Einbrecher an gut gesicherten Fenstern und Türen. Nur noch jeder dritte Einbruch ist erfolgreich.