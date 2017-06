Kreis Coesfeld blickt nach Frankreich zu den Parlamentswahlen

In vielen europäischen Ländern waren rechte Parteien in den vergangenen Monaten auf dem Vormarsch. In Frankreich scheint der Wind aktuell aber seine Richtung zu ändern. Das zeigen zumindest die letzten Umfragen vor der Parlamentswahl heute. Hier kann der neue Präsident Emmanuel Macron nach letzten Umfragen mit einer absoluten Mehrheit rechnen. Nachdem er im Mai gewählt wurde gründete er eine Partei. Und die liegt prompt gut im Rennen. Das ist beachtlich, sagt Radio Kiepenkerl Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Das zeige, wie viel Hoffnung das Neue verbreiten kann. Die Menschen wollen weg von den angstschürenden rechten Parteien. Er hofft, dass diese Entwicklung auch auf andere Länder in Europa abfärbt. Heute ist der erste Durchgang der Parlementswahl. Die entscheidende, zweite Runde findet in genau einer Woche statt.