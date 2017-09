Kreis Coesfeld ist bei E-Tankstellen spitze!

Wir haben im Kreis Coesfeld einmal mehr einen Grund stolz zu sein. Der Bundesverkehrsminister macht 100 Millionen Euro locker, damit Städte und Gemeinden deutschlandweit ihr Elektro-Ladesäulennetz ausbauen können. Und zwar so gut, wie es im Kreis Coesfeld schon ist. Das ist ein Baustein dafür, dass wir bald nicht mehr mit umweltschädlichen Benzin- und Dieselfahrzeugen durch den Kreis fahren müssen. Wenn im kommenden Jahr die E-Ladesäule in Nordkirchen in der Mühlenstraße augebaut ist, gibt es nicht nur über 20 Stück im Kreis sondern in jeder Stadt und Gemeinde mindestens eine. Zum Beispiel am Bahnhof in Buldern, an der Burg Vischering in Lüdinghausen oder am Kreishaus in Coesfeld. Reicht aber immer noch nicht, sagen Experten des Batterieforschungszentrums Münster. Künftig laden Menschen im Kreis vor allem zuhause über Nacht oder auf dem Parkplatz bei der Arbeit ihre Autos auf. Hier müsse auf jeden Fall noch einiges passieren. Die Wirtschaftsbetriebe haben überall im Kreis Elektro-Tankstellen aufgebaut. Dafür bekommen sie heute in einer Woche von dem Projekt KlimaExpo.NRW einen Preis