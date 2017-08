Kreis Coesfeld ist gespannt: Bundesliga startet mit Videoassistent

Fußballfans aus dem Kreis Coesfeld sind heute Morgen schon ganz heiß... Endlich geht die Bundesliga wieder los. In dieser Saison gibt es zum ersten Mal den Videoassistenten. Heißt: Kommt es zu einer strittigen Situation auf dem Platz, schaut sich der Assistent die Szene nochmals auf dem Bildschirm an und informiert den Schiedrichter. Der Coesfelder Philipp Hüwe ist Schiedsrichter-Assistent in der zweiten Liga. Grundsätzlich eine gute Sache. Allerdings könne der Videoassistent nicht jede falsche Entscheidung korrigieren. Es sei so, dass es nicht immer möglich sei, einzuschreiten. Das sei nur bei klaren Fehlentscheidungen möglich, also vor jedem Torerfolg, bei Roten Karten oder bei Spielerwechseln. Los geht es heute Abend halb neun - Bayern München trifft auf Bayer Leverkusen.