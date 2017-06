Kreis Coesfeld-Reiter bei den Deutschen Dressur-Meisterschaften dabei

Der erste Turniertag ist geschafft - trotzdem frühstücken Anabel Balkenhol aus Osterwick und Helen Langehanenberg aus Billerbeck heute morgen mit einem nervösen Kribbeln im Bauch. Heute steht bei den Deutschen Meisterschaften in Balve im Sauerland der Große Preis Spezial an - es ist die erste wichtige Prüfung. Für Helen Langehanenberg geht es dabei heute gleichzeitig auch um die Rückkehr in die erste deutsche Dressur-Nationalmannschaft. Am ersten Turniertag habe sie aber bereits einen guten Eindruck hinterlassen, sagt Bundestrainerin Monica Theodorescu. Neben Helen Langehanenberg aus Billerbeck startet heute auch Anabel Balkenhol aus Osterwick bei den deutschen Meisterschaften in Balve im Grand Prix-Spezial.